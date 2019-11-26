Уайт проведет бой в андеркарте поединка Джошуа - Руис

Новости спорта:Поединок состоится в андеркарде большого шоу бокса 7 декабря в Эр-Рияде.

Британский боксер Диллиан Уайт (26–1, 18 КО) проведет поединок в андеркарде большого шоу бокса 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Его соперником на ринге будет поляк Мариуш Вах (35–5, 19 КО). Бой пока официально не подтвержден. Этот поединок мог состояться еще два года назад, но британец в последний момент снялся из-за травмы.

Главным событием вечера станет бой-реванш между американцем Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО) за несколько поясов в супертяжелом дивизионе.

В рамках шоу также запланировано еще одно противостояние супертяжей между россиянином Александром Поветкиным (35–2, 24 КО) и американцем Майклом Хантером (18–1, 12 КО).

В 2012 году Мариуш Вах выстоял все 12 раундов в бою с Владимиром Кличко и проиграл лишь по очкам, но позже его допинг-проба дала положительный результат.