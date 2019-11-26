Ковалев нацелился на реванш с Альваресом

Новости спорта:Сергей Ковалев отметил, что команда Сауля Альвареса все просчитала.

Экс-чемпион полутяжелого веса по версии WBO Сергей Ковалев снова взялся объяснять причину своего поражения в бою с Саулем Альваресом и предложил провести реванш.

Россиянин уверен, что если бы он полноценно подготовился к поединку, а промежуток между боями был больше, то встреча с мексиканцем закончилась по-другому. Однако еще раз признал, что согласился из-за привлекательного финансового предложения.

"Канело не выиграл бы меня, если бы бой прошел после полноценного отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая. Команда Канело все рассчитала и сделала мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон, изнурительными тренировками и весогонкой", - сказал Ковалев.

Ковалев уверен, что команда мексиканца все просчитала, поэтому предложил провести реванш, чтобы показать на что он способен.

"Не был я в таких условиях готов к бою на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль.

Все было просчитано командой "Канело". Поэтому, если "Канело" и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года. А так, победа "Канело", - написал Ковалев на своей странице в Instagram.