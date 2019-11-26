"Александра вынесут": Тренер Ортиса высказался касательно боя с Усиком

Новости спорта:Герман Кайседо прокомментировал возможный бой Луиса Ортиса и Александра Усика.

Наставник кубинского боксера Луиса Ортиса – Герман Кайседо - прокомментировал возможность проведения поединке между своим подопечным и бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте, украинцем Александром Усиком.

По словам тренера, такой поединок возможен лишь при ряде условий.

"Бой с Усиком? Только если это будет денежный поединок. Но пусть Усик сначала проявит себя в супертяжелом весе. Он был хорош в крузервейте, но сначала ему нужно что-то сделать в супертяжелом дивизионе. Ортис не выйдет в ринг с Усиком, потому что промоутер Эдди Хирн не выставит его с Ортисом, чтобы не смотреть, как украинца выносят. Усик не очень хорошо выглядел в бою с Чаззом Уизерспуном в октябре, и, похоже, он слишком слаб и мал для этой весовой категории", — цитирует специалиста Вoxingnews.