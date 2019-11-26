"Я Нео в Матрице, а он бомж": Фьюри о бое с Уайлдером

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий поединок с Деонтеем Уайлдером.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко высказался о поединке Деонтея Уайлдера против Луиса Ортиса.

Также британец заявил о своей уверенности в победе над Уайлдером в предстоящем реванше.

"Я номер один, как Нео в Матрице. Неважно, что будет делать Уайлдер, я всегда буду его побеждать.

Уайлдер - не крутой боксер. Я побил его после трехлетнего простоя. Он бомж.

Разумеется, Уайлдер меня не впечатлил. Он выступил отвратительно. Деонтей проиграл все раунды 50-летнему мужчине, а затем нокаутировал его, когда тот замедлился. Это было ужасно", - цитирует Фьюри fightnews.info.