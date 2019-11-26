Уайлдер: У Фьюри было только два больших боя

Новости спорта:Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри из-за боев с "новичками".

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, действующий чемпион WBC в тяжёлом весе, раскритиковал бывшего и будущего соперника британца Тайсона Фьюри, реванш с которым запланирован на февраль 2020 года. В поединке Уайлдера и Фьюри, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья, причём американец считает, что у него несправедливо отобрали победу.

23 ноября Уайлдер победил Луиса Ортиса, нокаутировав его в седьмом раунде, и в 10-й раз защитил чемпионский пояс.

"Я хотел провести второй поединок сразу после первого, где было спорное решение. Я боксирую с лучшими спортсменами. У Фьюри было только два больших боя: с Кличко и со мной, где он проиграл нокаутом. А в последних двух боях он вообще сражался с новичками (с Отто Уаллином и Томом Шварцем. — Прим. ред), в то время как я провожу бои и прибавляю, так как всякий раз ставлю на кон титул", — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.