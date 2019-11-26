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Усик назвал переломный момент в своей карьере (Видео)

Усик назвал переломный момент в своей карьере (Видео)
21:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Александр Усик рассказал о переломном моменте в своей карьере.

Украинский боксера Александр Усик в интервью Youtube каналу Артура Мхитаряна рассказал о моменте, после которого его карьера резко пошла вверх.

"Переломный момент в карьере? 12 августа 2012 года. За день до этого был финал Олимпийских игр. Я проснулся очень знаменитым. Меня порвали журналисты. Но я не знал, что это усилится. Вот тогда я обалдел.

И не всегда же бывает, что: "Здравствуйте, извините, можно с вами сфотографироваться?". А бывает так, что: "Слышь, братан, сфоткаемся".

Еще больше, наверное, реклама, в которой я снялся после Олимпийских игр, сработала. Меня прям бабушки начали узнавать. Потом "Украинские Атаманы" были.

Я не считаю, что я какой-то супер-пупер чувак. Ну да, я чемпион мира по боксу. Но я не крутой. Правда, для дочки и для двух сыновей я капец какой крутой, супергерой", - рассказал Усик.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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