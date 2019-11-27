Дэвид Хэй назвал идеального соперника для Усика

Новости спорта:Дэвид Хэй хочет увидеть бой Усик - Чисора.

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй, который ныне стал промоутером супертяжа Дерека Чисоры, заявил, что вполне вероятен вариант проведения боя между его подопечным и украинцем Александром Усиком.

"Хирну нравится идея поединка, мне тоже. Чисору вполне устраивает такое развитие событий, и Усика тоже. Со стороны все кажется так, будто бы мы на одной стороне.

У нас нет каких-то промоутерских конфликтов, телевизионных проблем, да и оба бойца желают встретиться на ринге друг с другом. Провести бой в первой четверти 2020 года - идеальный вариант для всех.

Мне кажется, мы в скором времени обсудим такой вариант с Эдди и проговорим все детали. Я не сказал, что Чисора более мастеровитый, чем Усик, однако есть еще такие факторы, как габариты, мощь, удар - при помощи них он собирается победить", - цитирует Дэвида Sky Sports.

Тренер супертяжа Луиса Ортиса Герман Кайседо считает, что Усик мал и слаб для этого дивизиона, а в бою с Уизерспуном ничего не показал.