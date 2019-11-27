Руис и Джошуа прилетели в Саудовскую Аравию (Фото)

Обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBО Энди Руис и британский боксер Энтони Джошуа прибыли в Саудовскую Аравию, где проведут реваншный поединок. На кону будут все пояса мексиканца.
"Чувствую себя отлично. Вы же знаете, что я сотворил историю в Нью-Йорке и я непременно повторю это здесь", - сказал Руис Boxing Scene по прилету в Саудовскую Аравию.
Andy Ruiz Hits Saudi Arabia: I'll Make History Again! https://t.co/RIPeYaFrSO pic.twitter.com/55Yu1vSP20— BoxingScene.com (@boxingscene) 26 ноября 2019 г.
Джошуа же прилетел в Эд-Диръию несколькими дням ранее, однако комментариев никаких не давал. Он написал лишь, что "приземлился спокойно" и поблагодарил аравийцев.
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Ранее сообщалось, что уже завершили строительство арены для реванша Джошуа - Руис.