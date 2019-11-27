Скачать
Среда, 27.11.2019
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Манчестер Сити - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Биатлон: расписание всего сезона 2019/20
Роналду кардинально сменил имидж (Фото)
Роналду кардинально сменил имидж (Фото)

Руис и Джошуа прилетели в Саудовскую Аравию (Фото)

Руис и Джошуа прилетели в Саудовскую Аравию (Фото)
08:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боксеры уже прибыли на самый важный поединок года.

Обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBО Энди Руис и британский боксер Энтони Джошуа прибыли в Саудовскую Аравию, где проведут реваншный поединок. На кону будут все пояса мексиканца.

"Чувствую себя отлично. Вы же знаете, что я сотворил историю в Нью-Йорке и я непременно повторю это здесь", - сказал Руис Boxing Scene по прилету в Саудовскую Аравию.

Джошуа же прилетел в Эд-Диръию несколькими дням ранее, однако комментариев никаких не давал. Он написал лишь, что "приземлился спокойно" и поблагодарил аравийцев.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Landed safely.. we give thanks KSA

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Ранее сообщалось, что уже завершили строительство арены для реванша Джошуа - Руис.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Руис - джошуа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
02 Шахтер набрал очки в Манчестере (Видео)
03 Уайлдер: У Фьюри было только два больших боя
04 Манчестер Сити разгромил Шахтер в Юношеской лиге УЕФА (Видео)
05 Ибрагимович станет совладельцем футбольного клуба
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь