Руис и Джошуа прилетели в Саудовскую Аравию (Фото)

Новости спорта:Боксеры уже прибыли на самый важный поединок года.

Обладатель титула чемпиона мира в супертяжелом весе WBO, WBA, IBF и IBО Энди Руис и британский боксер Энтони Джошуа прибыли в Саудовскую Аравию, где проведут реваншный поединок. На кону будут все пояса мексиканца.

"Чувствую себя отлично. Вы же знаете, что я сотворил историю в Нью-Йорке и я непременно повторю это здесь", - сказал Руис Boxing Scene по прилету в Саудовскую Аравию.

Джошуа же прилетел в Эд-Диръию несколькими дням ранее, однако комментариев никаких не давал. Он написал лишь, что "приземлился спокойно" и поблагодарил аравийцев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Landed safely.. we give thanks KSA Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 24 Ноя 2019 в 3:11 PST

Ранее сообщалось, что уже завершили строительство арены для реванша Джошуа - Руис.