Фьюри - Уайлдер: Арум рассказал на кого "поставили" Усик и Ломаченко

Новости спорта:Боб Арум высказался касательно грядущего реваншного поединка чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и Тайсон Фьюри.

Менеджер британского супертяжа Тайсона Фьюри Боб Арум высказался касательно грядущего реваншного поединка против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Промоутер считает, что Тайсон тогда победил, хотя от него никто ничего не ждал. Напомним, бой завершился ничьей, боксеры так и остались непобедимыми.

"Фьюри очень легко победил в том поединке. Я не был лично там тогда, я находился в Квебеке с Александром Гвоздиком, он в тот момент бился за пояс в полутяжелой весовой категории. Василий Ломаченко и Александр Усик были в тот момент там, мы все потом смотрели поединок по ТВ.

Никто и ничего не ожидал от Тайсона, ведь он долго не боксировал. Мы сами вели счет и отдали британцу, по меньшей мере, 8 раундов. Посмотрите тот поединок - Тайсон победил.

Фьюри показал 65% своих возможностей, а Уайлдер был готов на 90. Нельзя не отметить, что у американца чудовищной силы удар, но Тайсон больше откроется, как в прошлом бою", - цитирует его FOX Sports.