Официально: названа дата реванша Уайлдера и Фьюри

Новости спорта:Непобежденные супертяжи снова встретятся 22 февраля.

Организаторы боя между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри уверены, что боксеры встретятся в ринге 22 февраля следующего года.

Об этом утверждает руководитель Top Rank Боб Арум и Шелли Финкель, который представляет интересы Уайлдера в компании Premier Boxing Champions.

«Анонс выйдет к Рождеству, но бой точно состоится 22 февраля. Можете быть в этом уверены», — приводит ESPN слова Арума.

«Все вопросы, вроде места проведения боя, решим в декабре, но 22 февраля — точная дата боя. Место встречи пока не определено, но я не беспокоюсь по этому поводу», — заявил уже Финкель.

Напомним, обязательным условием для повторной встречи Фьюри и Уайлдера в ринге были победы обоих боксеров в промежуточных боях. Так, американец защитил свой титул в боях с Домиником Бризилом и Луисом Ортисом, а британец победил немца Тома Шварца и шведа Отто Валлина.

Прошлый бой Уайлдера и Фьюри состоялся в декабре 2018 года и завершился вничью, несмотря на два нокдауна, в которые был отправлен Тайсон.