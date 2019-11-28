Усик рассказал о начале своего пути в боксе

Новости спорта:Александр Усик рассказал, что из-за возраста его не брали в бокс.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал, что из-за возраста его не брали в бокс.

"Меня, кстати, не брали на бокс. Мне отказывали, говорили, что я уже старый, и как же я добивался этого. Меня не брали, я ушел и через год после того, как мне сказали: до свидания, меня взял Сергей Юрьевич Лапин. Мне тогда было 15 лет.

Он меня взял. Ему потом задавали вопрос – почему он меня взял? Он говорит, не знаю, я увидел в его глазах искру. Я был худощавым парнем, очень крученным каким-то, но драться я умел.

Папа занимался борьбой, и я также ходил на борьбу, а еще на дзюдо, кикбоксинг... В общем, на улице я драться умел".