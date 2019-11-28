"Очень резкий": Леапаи вспомнил удар правой Кличко (Видео)

Новости спорта:Алекс Леапаи прокомментировал свой чемпионский шанс в бою с легендарным украинцем.

Австралийский боксер Алекс Леапаи, который будучи официальным претендентом по линии WBO в апреле 2014 года проиграл нокаутом в пятом раунде Владимиру Кличко, поделился своим мнением относительно ударной мощи украинца.

По словам Леапаи, Владимир обладал очень сильными и точными ударами.

Видео боя Кличко - Леапаи:

"Мне представилась возможность сразиться за титул, - цитирует Леапаи Сourier Мail. – Не каждый австралиец получает такой шанс, но я проиграл в пятом раунде. Владимир Кличко был очень резким, у него быстрые, точные удары. Посмотрите, он свалил Джошуа одним ударом правой! Я думаю, что у Кличко лучший удар правой в супертяжелом весе. Я принял несколько, прежде, чем он остановил меня. Но вы не сможете выдержать их много".