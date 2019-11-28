Емельяненко - Кокляев: гонорары "боксеров"

Новости спорта:Бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева состоится 29 ноября.

В Федерации бокса России сообщили, какие гонорары выплатят бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко и стронгмену Михаилу Кокляеву за поединок. Бой Емельяненко и Кокляева состоится на "ВТБ Арене" в Москве завтра, 29 ноября, и пройдёт по правилам бокса.

Победитель поединка получит 1 млн рублей, а проигравший — 500 тыс. рублей, сообщает "Р-Спорт".

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это будет дебют в единоборствах.