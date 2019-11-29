Руис: Сделаю все возможное, чтобы победить Джошуа

Новости спорта:Энди Руис проводит последние дни подготовки перед реваншем с Джошуа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF намерен провести успешную защиту титулов в бою против Джошуа.

Руис пообещал сделать все для того, чтобы сохранить пояса, потому как понимает, что Джошуа хочет их вернуть проигранное мексиканцу 1 июня.

"Эти бои сильно отличаются. Прямо сейчас мы медитируем, готовимся, становимся на тренировках. Мы все лучше видим бой и уже предвкушаем победу.

Мы два больших парня, которые боксируют друг с другом и хотят стать чемпионом мира в супертяжелом весе. Он хочет отнять у меня пояса, поэтому я сделаю все возможное, чтобы победить. Я сделаю это для своих людей. Они увидят в ринге того, кто не сдается и делает все возможное для победы", - цитирует Руиса BoxingScene.

Напомним, что реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).