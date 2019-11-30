Фрэмптон - Маккрири: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта:В Лас-Вегасе прошло взвешивание участников вечера бокса 30 ноября.

Вчера в Лас-Вегасе прошло взвешивание участников вечера бокса, в котором состоится бой за временный чемпионский титул WBO в первом среднем весе, а также дебютируют в новом весе два экс-чемпиона мира.

Претендент на вакантный титул WBO в первом среднем весе Карлос Адамес показал на весах 153,5 фунта (69,6 кг), его соперник Патрик Тейшера — 153,25 фунта (69,5 кг).

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Карл Фрэмптон показал на весах ровно 128 фунтов (58 кг) перед своим дебютным поединком в первом легком весе против Тайлера Маккрири (127,5 фунта / 57,5 кг). Это будет первый бой британца Фрэмптона по контракту с Top Rank и в случае победы он может встретиться с чемпионом WBO в первом легком весе Джеймелом Херрингом в следующем году.

Экс-чемпион мира в полулегком весе Оскар Вальдес уложился в вес перед своим дебютом в первом легком весе, показав на весах 129,8 фунта (58,9 кг), а его соперник Андрес Гутьеррес оказался на 5 кг тяжелее лимита, показал на весах 141 фунт (64 кг). В итоге соперником Вальдеса станет американец Адам Лопес, который должен был выступить в этом вечере бокса в другом бою, и показал на взвешивании 126 фунтов (57,2 кг). Интересно отметить, что по информации, опубликованной главой WBC Маурисио Сулейманом, Гутьеррес успешно прошел все контрольные взвешивания по правилам WBC (за 30, 14 и 7 дней до боя) и за семь дней до боя его вес составлял 133 фунта (60,3 кг). Бой Вальдес-Гутьеррес должен был стать отборочным по версии WBC, и его победитель мог встретиться с чемпионом Мигелем Берчельтом.