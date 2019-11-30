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Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)

Емельяненко избил стронгмена Кокляева (Видео)
07:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Боец ММА Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев провели бой по правилам бокса.

В Москве завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Поединок был рассчитан на четыре раунда, а на его кону стоял пояс чемпиона по версии РЕН ТВ в супертяжёлом весе.

Преимущество Александра Емельяненко в ударной технике были видно невооружённым взглядом с первых же секунд. После первого жёсткого попадания Емельяненко дал возможность Михаилу восстановиться и не пошёл на добивание. Но уже через несколько мгновений Кокляев пропустил ещё одну атаку соперника и упал. Невзирая на то что рефери достаточно долго вёл счёт, Кокляев восстановиться не сумел. В итоге третий в ринге зафиксировал досрочную победу Емельяненко.

«Спасибо всем, кто пришёл и смотрел. Я говорил, что готов сразиться с большим числом таких вот людей, желающих со мной побоксировать. Как мог, растягивал этот бой, но так получилось. Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз», — сказал Емельяненко в интервью на телеканале РЕН ТВ.

Видео боя:

Емельяненко - Кокляев: гонорары "боксеров"

На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для 40-летнего Кокляева это был дебют в единоборствах.

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