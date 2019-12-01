Усик не будет биться с победителем боя Джошуа - Руис

Новости спорта:Украинский боксер хочет сначала провести бой с Дереком Чисорой.

Совсем скоро, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой года в супертяжелом весе. Чемпион Энди Руис проведет реванш против британца Энтони Джошуа.

После дебюта украинца Александра Усика в супертяжах все говорили, что следующий бой он проведет против победителя встречи Руис - Джошуа. Но сейчас более реален бой против Деррека Чисоры (32-9, 23 КО).

"Я бы сначала провел бой с Чисорой, чем против победителя реванша Джошуа – Руис. Нам некуда спешить. Чисора вырос с момента боя против Виталия Кличко, я наблюдал за ним. Он перестал бить соперников на пресс-конференции, перестал плеваться в лицо", - сказал Усик в эфире YouTube Matchroom Boxing.

По предварительным данным бой Усик - Чисора запланирован на февраль 2020 года.