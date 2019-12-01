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Уайлдер: Супертяжи исчезли в черной дыре из-за Кличко

Уайлдер: Супертяжи исчезли в черной дыре из-за Кличко
13:35 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер считает, что побил бы любого боккера мира.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер рассказал, смог ли он выиграть у легенды мирового бокса, одного из самых доминирующих чемпионов в истории Королевского дивизиона Владимира Кличко.

"Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, тяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище. Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника", - заявил Уайлдер.

Напомним, в своем последнем бою Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут.

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Владимир Кличко, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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