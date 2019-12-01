Уайлдер: Супертяжи исчезли в черной дыре из-за Кличко

Новости спорта:Деонтей Уайлдер считает, что побил бы любого боккера мира.

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, американец Деонтей Уайлдер рассказал, смог ли он выиграть у легенды мирового бокса, одного из самых доминирующих чемпионов в истории Королевского дивизиона Владимира Кличко.

"Американцы не следили за супертяжелым дивизионом в эпоху Кличко, потому что он был скучен. Здесь, в Мекке бокса, тяжи исчезли в черной дыре. Многие даже не знали, кто был чемпионом мира в супертяжелом весе. Это беспокоило меня. Поэтому я хотел стать чемпионом, чтобы вернуть зрелище. Смог бы я победить Владимира Кличко? От этого вопроса никогда не отвертеться. Я боец, поэтому я всегда буду говорить, что побью каждого соперника", - заявил Уайлдер.

Напомним, в своем последнем бою Деонтей Уайлдер отправил Луиса Ортиса в нокаут.