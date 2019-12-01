Джошуа: Я воспользовался советом Кличко

Новости спорта:Энтони Джошуа рассказал, как ему помог Владимир Кличко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о предстоящем реванше с Энди Руисом.

«Владимир Кличко о многом мне рассказывает. Он более дисциплинирован, чем я, более дипломатичен. Кличко давал мне советы по поводу диеты и тренировок.

Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят трансформации моего тела. Я воспользовался уроками Кличко, теперь мой вес может колебаться.

Я по-прежнему хочу стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я был чемпионом еще до того, как завоевал пояс», – сказал Джошуа.