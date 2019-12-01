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Хэй объяснил, что будет если Джошуа опять проиграет Руису

Хэй объяснил, что будет если Джошуа опять проиграет Руису
22:07 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Хэй считает, что поражения для Джошуа будет иметь очень плохие последствия.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй рассказал о реванше Энди Руиса и Энтони Джошуа.

«Поражение станет катастрофой. Если Джошуа проиграет Руису, ему действительно будет сложно вернуться после такого. Энтони Джошуа – не из тех парней, которые идут на снижение уровня оппозиции. Он верит, что является первым номером.

Его бренд построен на том, что он номер один, лучший в дивизионе. Он не может сказать: «Я первый номер, если не считать этого толстого парня». Джошуа нужна победа.

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Джошуа впервые столкнулся с по-настоящему серьезным препятствием. Он не знает, как это сделать, но Джошуа попытается все выяснить прямо на наших глазах. Джошуа должен просчитать Энди Руиса. Единственный способ это сделать – усердно, упорно, неистово работать на спаррингах каждый день. Если он будет это делать, тогда все сложится хорошо», – сказал Хэй.

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Дэвид Хэй, Бокс, Джошуа, Новости спорта, Новости бокса, Энди Руис.
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