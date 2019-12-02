Амир Хан: Джошуа остановит Руиса

Новости спорта:Амир Хан дал свой прогноз на предстоящий бой-реванш, в котором встретятся Энтони Джошуа и Энди Руис.

Бывший чемпион мира Амир Хан дал свой прогноз на предстоящий бой-реванш, в котором встретятся Энтони Джошуа и Энди Руис.

"Джошуа - такой боксер, который не выйдет на бой, чтобы просто необдуманно бить. Сейчас он хочет больше боксировать, поэтому и решил сбросить вес.

Он всегда делает все с умом. Именно из-за этого ему достались все чемпионские титулы, в том числе и пояс в бое против Владимира Кличко.

Сейчас задача Джошуа номер 1 - вернуться на ринг. Думаю, что Джошуа остановит Руиса, если будет придерживаться своего плана. А он у него всегда имеется", - сказал Хан в интервью Sky Sports.

Напомним, бой между Джошуа и Руисом состоится в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияд в субботу, 7-го декабря.