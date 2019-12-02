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Арум: Рассечение Фьюри полностью зажило

Арум: Рассечение Фьюри полностью зажило
11:17 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:В феврале британец проведет бой с Уайлдером.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что рассечение британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), которое тот получил в бою с Отто Валлином (20-1, 13 КО), полностью зажило.

«Видел Фьюри, когда он готовился к шоу WWE, у него все было в порядке. Ему помог лучший пластический хирург Великобритании, его рассечение полностью зажило», — приводит слова Арума boxingscene.com.

22 февраля Фьюри проведет реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО). Первый их поединок в декабре 2018 года завершился вничью.

В последнем бою Фьюри по очкам победил шведа Отто Валлина (20-1, 13 KO).

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Тайсон Фьюри, Бокс, Боб Арум, Новости бокса.
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