Арум: Рассечение Фьюри полностью зажило

Новости спорта:В феврале британец проведет бой с Уайлдером.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что рассечение британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), которое тот получил в бою с Отто Валлином (20-1, 13 КО), полностью зажило.

«Видел Фьюри, когда он готовился к шоу WWE, у него все было в порядке. Ему помог лучший пластический хирург Великобритании, его рассечение полностью зажило», — приводит слова Арума boxingscene.com.

22 февраля Фьюри проведет реванш против чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО). Первый их поединок в декабре 2018 года завершился вничью.

В последнем бою Фьюри по очкам победил шведа Отто Валлина (20-1, 13 KO).