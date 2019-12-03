Бой состоится: WBC санкционировал реванш Уайлдер - Фьюри

Новости спорта:Предварительно, соперники встретятся 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Поединок действующего чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета Деонтея Уайлдера против британца Тайсона Фьюри одобрен WBC.

Этот поединок станет для чемпиона обязательной защитой титула, сообщает официальный сайт организации.

Предварительно, соперники встретятся 22 декабря 2020 года в Лас-Вегасе.

Назначение обязательным претендентом первого номера рейтинга британца Диллиана Уайта отложено из-за ведущегося в его отношении антидопингового расследования Британским антидопинговым агентством (UKAD).

В случае если Уайт будет оправдан, WBC сохранит за ним статус временного чемпиона, и британец станет обязательным претендентом в феврале 2021 года (по правилам организации чемпион должен проводить обязательную защиту не реже одного раза в год).

Первая встреча между Уайлдером и Фьюри завершилась ничьей. Бой проходил в декабре 2018 года в Лос-Анджелесе. Такой результат позволил американскому боксеру сохранить титул чемпиона мира.