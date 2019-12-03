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Джошуа рассказал, когда завершит карьеру

Джошуа рассказал, когда завершит карьеру
11:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Энтони Джошуа не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

Многие считают, что карьере Энтони Джошуа может прийти конец, если британской супертяжеловес снова проиграет Энди Руису 7-го декабря в поединке-реванше.

Сам Джошуа не намерен останавливаться при любом раскладе.

«Я живу боксом. Поставил себе цель минимум 15 лет быть в боксе, так что карьеру я в любом случае не завершаю. Могу быть в этом спорте даже дольше, чем планировал».

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«Я знаю, что способен быть лучшим в этом дивизионе», - сказал Джошуа.

В первом поединке с Руисом британец потерял три чемпионских пояса и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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