Джошуа рассказал, когда завершит карьеру

Новости спорта:Энтони Джошуа не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

Многие считают, что карьере Энтони Джошуа может прийти конец, если британской супертяжеловес снова проиграет Энди Руису 7-го декабря в поединке-реванше.

Сам Джошуа не намерен останавливаться при любом раскладе.

«Я живу боксом. Поставил себе цель минимум 15 лет быть в боксе, так что карьеру я в любом случае не завершаю. Могу быть в этом спорте даже дольше, чем планировал».

«Я знаю, что способен быть лучшим в этом дивизионе», - сказал Джошуа.

В первом поединке с Руисом британец потерял три чемпионских пояса и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.