Джошуа рассказал, когда завершит карьеру

Многие считают, что карьере Энтони Джошуа может прийти конец, если британской супертяжеловес снова проиграет Энди Руису 7-го декабря в поединке-реванше.
Сам Джошуа не намерен останавливаться при любом раскладе.
«Я живу боксом. Поставил себе цель минимум 15 лет быть в боксе, так что карьеру я в любом случае не завершаю. Могу быть в этом спорте даже дольше, чем планировал».
«Я знаю, что способен быть лучшим в этом дивизионе», - сказал Джошуа.
В первом поединке с Руисом британец потерял три чемпионских пояса и потерпел первое поражение в профессиональной карьере.