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Ковалев возобновил тренировки после поражения от Альвареса

Ковалев возобновил тренировки после поражения от Альвареса
13:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Сергей Ковалев впервые вернулся к тренировкам после своего поражения в титульном поединке Саулю Альваресу.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев впервые вернулся к тренировкам после своего поражения в титульном поединке Саулю Альваресу.

Российский боксер рассказал об этой новости в своем Instagram, где признался, что набрался вес во время перерыва.

"Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни. Вставая на весы, боюсь их сломать", - написал "Крашер".

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Напомним, ранее легендарный Эвандер Холифилд раскритиковал Ковалева за недавнее высказывание, в котором он поставил в качестве приоритета деньги, а не спортивные амбиции.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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