Ковалев возобновил тренировки после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев впервые вернулся к тренировкам после своего поражения в титульном поединке Саулю Альваресу.
Российский боксер рассказал об этой новости в своем Instagram, где признался, что набрался вес во время перерыва.
"Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни. Вставая на весы, боюсь их сломать", - написал "Крашер".
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Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни Вставая на весы, боюсь их сломать #крашер #Ковалёв #бокс #дорогакновымвершинам _______________________________________________________Enough of rest and overeat It’s time to get back to regular life of sport mode #krusher #kovalev #backtowork
Напомним, ранее легендарный Эвандер Холифилд раскритиковал Ковалева за недавнее высказывание, в котором он поставил в качестве приоритета деньги, а не спортивные амбиции.