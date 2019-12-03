Ковалев возобновил тренировки после поражения от Альвареса

Новости спорта:Сергей Ковалев впервые вернулся к тренировкам после своего поражения в титульном поединке Саулю Альваресу.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев впервые вернулся к тренировкам после своего поражения в титульном поединке Саулю Альваресу.

Российский боксер рассказал об этой новости в своем Instagram, где признался, что набрался вес во время перерыва.

"Хватит отдыхать и объедаться всякой всячины, пора возвращаться к нормальному и спортивному образу жизни. Вставая на весы, боюсь их сломать", - написал "Крашер".

Напомним, ранее легендарный Эвандер Холифилд раскритиковал Ковалева за недавнее высказывание, в котором он поставил в качестве приоритета деньги, а не спортивные амбиции.