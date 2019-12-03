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Джошуа указал на разницу с Ломаченко

Джошуа указал на разницу с Ломаченко
15:46 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Британец похвалил Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что продолжает прогрессировать:

«Я по-прежнему наслаждаюсь боксом на все 100%, потому что со временем становлюсь только лучше.

Есть такие люди, как Василий Ломаченко – великие бойцы, но есть также те, кто становятся лучше с каждым боем, как Сауль Альварес и я.

Один вечер не может снять с тебя кожу, когда у тебя солидный фундамент, то трещинка одного кирпича не разрушит все здание».

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Ранее Джошуа заявил, что не собирается завершать карьеру.

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Бокс, Джошуа, Василий Ломаченко, Бокс новости.
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