Джошуа указал на разницу с Ломаченко

Новости спорта:Британец похвалил Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа считает, что продолжает прогрессировать:

«Я по-прежнему наслаждаюсь боксом на все 100%, потому что со временем становлюсь только лучше.

Есть такие люди, как Василий Ломаченко – великие бойцы, но есть также те, кто становятся лучше с каждым боем, как Сауль Альварес и я.

Один вечер не может снять с тебя кожу, когда у тебя солидный фундамент, то трещинка одного кирпича не разрушит все здание».

Ранее Джошуа заявил, что не собирается завершать карьеру.