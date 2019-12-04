Холифилд оценил перспективы Усика в хэвивейте

Новости спорта:Холифилд рассказал о разнице между хевивейтом и крузервейтом.

Экс-абсолютный обладатель титула чемпиона мира в первом тяжелом весе Эвандер Холифилд высказался касательно украинского боксера Алексндра Усика, который недавно перебрался из крузервейта в хевивейт.

"Усик точно хороший боксер, который смог сотворить то, чего я смог. Он был абсолютом и доказал, что хорош.

В данный момент он переходит в супертяжи, а это чуть-чуть другое. Здесь ты бьешься с теми, у кого руки значительно длиннее твоих. С теми, кто выбрасывает большие удары.

Но ты должен иметь хорошую скорость атак. Я знал, что когда переходил в супертяжелую весовую категорию, что мог перебоксировать тамошних ребят. Они могли ударить сильнее меня, но перебоксировать - нет. Со мной тогда была молодость", - приводит его слова Fino Boxing.