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Ломаченко проведет бой за абсолютного чемпиона мира

Ломаченко проведет бой за абсолютного чемпиона мира
11:21 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Арум отметил, что у него на руках "очень-очень серьезные предложения".

Глава Top Rank Боб Арум и промоутер украинского чемпиона WBC, WBA, WBO Василия Ломаченко заявил, что его клиент будет проводить бой за абсолютного чемпиона мира точно не в Соединенных Штатах Америки.

Также менеджер заявил, что у него очень много предложений касательно боя. Арум отметил, поединок будет проходить в Европе и, скорее всего, он состоится в апреле 2020 года.

Соперник Василия все еще неизвестен, однако он определится 14 декабря. В поединке сойдутся Ричард Комми (действующий обладатель титула IBF) и Теофимо Лопес (обязательный претендент).

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Ранее Арум сравнил чемпиона легкого веса Василия Ломаченко с мексиканцем Саулем Альваресом.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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