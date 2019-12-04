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Руис пригласил Альвареса на реванш с Джошуа

Руис пригласил Альвареса на реванш с Джошуа
13:42 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Энди Руис заявил, что известный мексиканский боксер Сауль Альварес посетит его бой с Энтони Джошуа.

Обладатель титулов WBA, IBF, и WBO в супертяжелом весе Энди Руис заявил, что известный мексиканский боксер Сауль Альварес посетит его бой с Энтони Джошуа.

"Я общался по видеочату с Саулем. Он прилетит сюда, в Аравию, чтобы поддержать меня. Я анонсировал его визит у себя в Instagram. Хочу сказать, что бой посетит еще очень много известных мексиканцев. Мы сейчас просто сфокусированы на реванше против Энтони Джошуа.

Сейчас наша цель - это вес 115 килограмм. Я буду чуть легче, но вместе с тем буду чувствовать себя сильнее. Я просто не хотел терять слишком много веса перед реваншем, я хотел быть сильным и иметь хорошее самочувствие", - приводит слова Руиса FinoBoxing.

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Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабре.

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Бокс, Сауль Альварес, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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