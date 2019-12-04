Зачем Ломаченко отправился в Японию (Фото)

Новости спорта:Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко улетел в Токио.

Василий Ломаченко на пути в Токио для участия в конвенции Всемирной боксерской организации (WBO).

В Токио (Япония) проходит ежегодная конвенция WBO.

Принимающим отелем станет знаменитый Tokyo Dome Hotel, отель расположен в самом центре города, в окружении отличных ресторанов и знаменитого Tokyo Dome, дома Tokyo Giants, крупнейшей профессиональной бейсбольной команды Японии, известной как New Йорк Янкиз Востока. Самое важное, что Tokyo Dome также стал домом для самых больших расстройств в истории бокса: 11 февраля 1990 года Майк Тайсон, фаворит 42-1, проиграл нокаутом Джеймсу Бастеру Дугласу, закончив свой непобежденный рекорд и, следовательно, потеряв титул чемпиона мира.

Напомним, промоутер компании Top Rank Боб Арум заявил, что у него очень много серьезных предложений по поводу организации проведения поединка Ломаченко. Более того, бой скорее всего будет проходить в Европе, а не в США.

Также сообщил, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе вероятно пройдет в апреле 2020 года.