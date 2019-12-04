"Ему нужно оставить этих ребят": Уорд дал совет Саулю Альваресу

Новости спорта:Андре Уорд считает, что действующему чемпиону мира в двух весовых категориях Саулю Альваресу стоит забыть о дальнейшем покорении полутяжёлого веса.

По слова американца, Канело не стоит и задумываться о поединках с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым или чемпионом мира по версии WBA Super Дмитрием Биволом.

"Ему нужно оставить этих ребят. Ему будет лучше, если он оставит Бетербиева и Бивола в покое. Саулю нужно держаться от них подальше", — приводит слова Уорда Boxingnews24.

Напомним, ранним утром 3 ноября Сауль Альварес нокаутировал Сергея Ковалёва и стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Пока неясно, продолжит ли мексиканец выступать в этом дивизионе.