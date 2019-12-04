Промоутер: Кличко может успешно вернуться на ринг

Новости спорта:Кале Зауэрланд назвал Владимира Кличко идеальным примером для подражания.

Известный немецкий промоутер, один из организаторов Всемирной боксерской суперсерии Кале Зауэрланд считает, что легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко может в любой момент вернуться в ринг.

По мнению Зауэрланда, в это заставляют поверить и профессионализм Кличко-младшего и его потрясающая физическая форма.

"Иногда физическая форма и боксерские навыки остаются у бойца на протяжении длительного времени, что мы видели на примере Бернарда Хопкинса, - заявил промоутер. – Иногда, как в случае с Роем Джонсом, они ухудшаются от боя к бою. Как спортсмен, Владимир Кличко – идеальный пример для подражания, и он точно может успешно вернуться на ринг. Это вне всякого сомнения".