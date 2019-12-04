Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом

Новости спорта:Британец заработает невероятный гонорар за реванш с Энди Руисом.

Британский боксер Энтони Джошуа проведет реванш с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

Как отмечает Instagram Heavyweight Boxing UK, претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тыс.евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро).

Посмотреть эту публикацию в Instagram #JoshuaRuiz2 Публикация от Heavyweight Boxing UK (@heavyweightboxinguk) 4 Дек 2019 в 4:56 PST

Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.