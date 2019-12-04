Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа проведет реванш с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.
Как отмечает Instagram Heavyweight Boxing UK, претендент заработает за этот бой 66 миллионов фунтов (примерно 78 млн евро). Получается, что за секунду, проведенную в ринге, Джошуа получит более 30 тысяч фунтов (35 тыс.евро). А за минуту Энтони станет богаче на 1,8 млн фунтов (2,15 млн евро).
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Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится 7 декабря в Эр-Рияде. Боксеры уже прибыли в Саудовскую Аравию. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.