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Усик и Чисора поспорят за временный титул WBO

Усик и Чисора поспорят за временный титул WBO
12:30 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Поединок за титул может состояться уже в феврале.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила на съезде в Токио, что согласится санкционировать бой за временный пояс в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Такой поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.

В то же время руководство WBO объявило, что решение о титуле чемпиона в супертяжелом весе будет приниматься только после субботнего матча-реванша между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа. Затем WBO спросит победителя, будет ли он заинтересован в дальнейшей защите титула.

Победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести обязательную защиту пояса IBF с Кубратом Пулевым не позднее конца мая.

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Представители Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс WBO, предложили на Токийской конвенции, что в случае долгого ожидания решения чемпиона, они будут заинтересованы в поединке за временный титул. Представители WBO сочли это решение хорошей идеей.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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