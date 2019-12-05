Усик и Чисора поспорят за временный титул WBO

Новости спорта:Поединок за титул может состояться уже в феврале.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила на съезде в Токио, что согласится санкционировать бой за временный пояс в супертяжелом весе между Александром Усиком и Дереком Чисорой. Такой поединок может состояться 8 февраля в Манчестере.

В то же время руководство WBO объявило, что решение о титуле чемпиона в супертяжелом весе будет приниматься только после субботнего матча-реванша между Энди Руисом-младшим и Энтони Джошуа. Затем WBO спросит победителя, будет ли он заинтересован в дальнейшей защите титула.

Победитель боя Джошуа - Руис также должен будет провести обязательную защиту пояса IBF с Кубратом Пулевым не позднее конца мая.

Представители Александра Усика, который является официальным претендентом на пояс WBO, предложили на Токийской конвенции, что в случае долгого ожидания решения чемпиона, они будут заинтересованы в поединке за временный титул. Представители WBO сочли это решение хорошей идеей.