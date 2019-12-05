Кличко дал прогноз на бой-реванш Джошуа - Руис

Новости спорта:Владимир Кличко считает Энтони Джошуа фаворитом второго боя.

Выдающийся украинский спортсмен, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, первый в независимой истории Украины чемпион Олимпийских игр по боксу Владимир Кличко дал свой прогноз на запланированный на 7 декабря поединок действующим обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO в дивизионе Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Как отметил Владимир, он считает Джошуа, проигравшего нокаутом первый бой, фаворитом матча-реванша. Хотя украинец и отдает должное Энди Руису.

"Не надо забывать, что этот парень сделал то, чего никто не ожидал. Это был один из лучших боев за всю историю супертяжелого веса, в котором аутсайдер победил фаворита. Но сейчас я искренне верю в Энтони Джошуа. Да, он проиграл первый бой, но я также проигрывал парням, которым не должен был. Энтони – состоявшийся атлет, хотя не чемпион на данный момент. Но он сможет доминировать в дивизионе. У него есть все предпосылки для этого", - заявил Владимир.