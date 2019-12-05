Скачать
Четверг, 05.12.2019
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
WBC включила три боя Виталия Кличко в число наиболее памятных (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
МЮ нанес Моуриньо первое поражение во главе Тоттенхэма (Фото, Видео)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)
Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Кличко дал прогноз на бой-реванш Джошуа - Руис

Кличко дал прогноз на бой-реванш Джошуа - Руис
14:16 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко считает Энтони Джошуа фаворитом второго боя.

Выдающийся украинский спортсмен, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, первый в независимой истории Украины чемпион Олимпийских игр по боксу Владимир Кличко дал свой прогноз на запланированный на 7 декабря поединок действующим обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO в дивизионе Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Как отметил Владимир, он считает Джошуа, проигравшего нокаутом первый бой, фаворитом матча-реванша. Хотя украинец и отдает должное Энди Руису.

"Не надо забывать, что этот парень сделал то, чего никто не ожидал. Это был один из лучших боев за всю историю супертяжелого веса, в котором аутсайдер победил фаворита. Но сейчас я искренне верю в Энтони Джошуа. Да, он проиграл первый бой, но я также проигрывал парням, которым не должен был. Энтони – состоявшийся атлет, хотя не чемпион на данный момент. Но он сможет доминировать в дивизионе. У него есть все предпосылки для этого", - заявил Владимир.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Лиги наций: Украина узнала возможных соперников
02 Сборная Украины имеет один из самых дешевых составов на Евро-2020
03 Биатлон. Французы триумфовали в индивидуальной гонке в Эстерсунде (Видео)
04 Джошуа заработает "космический" гонорар за бой-реванш с Руисом
05 Фьюри показал, как будет избивать Уайлдера (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь