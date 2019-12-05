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Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

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Толстяк-разрушитель: лучшие бои Энди Руиса (Видео)
14:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Энди Руис-младший в ближайший уик-энд проведет первую защиту титулов в бою-реванше с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис-младший в эти выходные проведет реванш против звездного британца Энтони Джошуа и попытается подтвердить свой чемпионский статус.

"Разрушитель" стал известен широкой публике относительно недавно, после своей неожиданной победы над Джошуа летом 2019 года. К слову, мексиканец и не должен был боксировать с ЭйДжеем, однако проваленный допинг-тест Джаррелла Миллера подарил Руису эту возможность, которой он успешно воспользовался.

Реванш с Энтони Джошуа уже не за горами, поэтому мы предлагаем вам вспомнитьпять лучших поединков Энди Руиса за всю его профессиональную карьеру.

Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Cергей Ляхович - Энди Руис

Энди Руис был обладателем второстепенных поясов WBO Inter-Continental и NABF в 2014 году, которые он успешно защищал против не самых именитых соперников, однако в декабре того же года мексиканец встретился с бывшим чемпионом мира по версии WBO, белорусским ветераном Сергеем Ляховичем.
Интересно, что уже в первых раундах Руис-младший мог завершить бой нокаутом, однако Ляхович смог оправиться и вернуть интригу, хоть Энди смотрелся куда более агрессивнее и действовал в привычной для себя манере. В конечном итоге "Разрушитель" смог победить ветерана единогласным решением судей и сохранил свои пояса - 98-92, 96-94, 99-91.

Мэттью Грир - Энди Руис

Одной из ярчайших побед в карьере действующего чемпиона можно с уверенностью назвать бой против малоизвестного Мэттью Грира в 2013 году, который никогда не хватал звезд с неба, но боксировал с такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, Оскар Ривас, Шеннон Бриггс и Хьюи Фьюри.

Энди Руис не оставил никаких шансов оппоненту, завершив поединок уже в первом раунде. За это время мексиканец успел трижды отправить Грира в нокдаун, после чего рефери справедливо остановил бой.

Девин Варгас - Энди Руис

После поражения Джозефу Паркеру в 2016 году в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, Энди Руис сделал длительный перерыв в своей карьере.

Мексиканец был уверен, что одолел Паркера, однако судьи решили иначе (113-115, 114-114, 113-115). Отдохнув от профессионального бокса, Руис вернулся в 2018 году и в первом раунде нокаутировал Девина Варгаса. Будущему чемпиону хватило всего 1 минуты 38 секунд, чтобы разделаться с соперником и начать свой путь к вершине супертяжелого дивизиона.

Джо Хэнкс - Энди Руис

Первый чемпионский пояс, хоть и второстепенный, Энди Руис завоевал в поединке против Джо Хэнкса в 2013 году. На тот момент американский проспект был непобежденным боксером и имел рекорд из 21-й победы, однако и "Разрушитель" мог похвастаться подобным стриком (19 - 0).

Ожидался конкурентоспособный бой, но с первых минут Руис начал доминировать и периодически избивать Хэнкса, а четвертый раунд стал вишенкой на торте. Сперва Энди провел мощнейшие два боковые, после которых американец едва смог подняться, а после Руис отправился добивать соперника и эффектно отправил его в нокаут.

Энтони Джошуа - Энди Руис

Нет никаких сомнений, что победа Руиса-младшего над Энтони Джошуа является самой значимой в его карьере. Будучи андердогом, он не просто составил конкуренцию звездному чемпиону, но и совершил один из самых громких и неожиданных апсетов в истории бокса.

Заменив попавшегося на допинге Джаррелла Миллера, мексиканец подарил болельщикам на Madison Square Garden и по всеми миру настоящую сенсацию. В третьем раунде Джошуа отправил его в нокдаун и, казалось бы, никакой интриги не будет, но Энди в этой же трехминутке дважды опрокинул чемпиона, чем шокировал весь мир.

Энтони Джошуа не был похож сам на себя, тогда как претендент, уступая в габаритах, продолжал уничтожать британца. Все завершилось в седьмом раунде, когда ЭйДжей снова оказался в нокдауне, и судья зафиксировал досрочную победу Руиса техническим нокаутом. Таким образом, это поражение стало первым в карьере Джошуа, а Энди Руис стал первым мексиканским чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

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