Толстяк-разрушитель: лучшие бои Энди Руиса (Видео)

Новости спорта:Энди Руис-младший в ближайший уик-энд проведет первую защиту титулов в бою-реванше с Энтони Джошуа.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис-младший в эти выходные проведет реванш против звездного британца Энтони Джошуа и попытается подтвердить свой чемпионский статус.

"Разрушитель" стал известен широкой публике относительно недавно, после своей неожиданной победы над Джошуа летом 2019 года. К слову, мексиканец и не должен был боксировать с ЭйДжеем, однако проваленный допинг-тест Джаррелла Миллера подарил Руису эту возможность, которой он успешно воспользовался.

Реванш с Энтони Джошуа уже не за горами, поэтому мы предлагаем вам вспомнитьпять лучших поединков Энди Руиса за всю его профессиональную карьеру.

Cергей Ляхович - Энди Руис

Энди Руис был обладателем второстепенных поясов WBO Inter-Continental и NABF в 2014 году, которые он успешно защищал против не самых именитых соперников, однако в декабре того же года мексиканец встретился с бывшим чемпионом мира по версии WBO, белорусским ветераном Сергеем Ляховичем.

Интересно, что уже в первых раундах Руис-младший мог завершить бой нокаутом, однако Ляхович смог оправиться и вернуть интригу, хоть Энди смотрелся куда более агрессивнее и действовал в привычной для себя манере. В конечном итоге "Разрушитель" смог победить ветерана единогласным решением судей и сохранил свои пояса - 98-92, 96-94, 99-91.

Мэттью Грир - Энди Руис

Одной из ярчайших побед в карьере действующего чемпиона можно с уверенностью назвать бой против малоизвестного Мэттью Грира в 2013 году, который никогда не хватал звезд с неба, но боксировал с такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, Оскар Ривас, Шеннон Бриггс и Хьюи Фьюри.

Энди Руис не оставил никаких шансов оппоненту, завершив поединок уже в первом раунде. За это время мексиканец успел трижды отправить Грира в нокдаун, после чего рефери справедливо остановил бой.

Девин Варгас - Энди Руис

После поражения Джозефу Паркеру в 2016 году в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, Энди Руис сделал длительный перерыв в своей карьере.

Мексиканец был уверен, что одолел Паркера, однако судьи решили иначе (113-115, 114-114, 113-115). Отдохнув от профессионального бокса, Руис вернулся в 2018 году и в первом раунде нокаутировал Девина Варгаса. Будущему чемпиону хватило всего 1 минуты 38 секунд, чтобы разделаться с соперником и начать свой путь к вершине супертяжелого дивизиона.

Джо Хэнкс - Энди Руис

Первый чемпионский пояс, хоть и второстепенный, Энди Руис завоевал в поединке против Джо Хэнкса в 2013 году. На тот момент американский проспект был непобежденным боксером и имел рекорд из 21-й победы, однако и "Разрушитель" мог похвастаться подобным стриком (19 - 0).

Ожидался конкурентоспособный бой, но с первых минут Руис начал доминировать и периодически избивать Хэнкса, а четвертый раунд стал вишенкой на торте. Сперва Энди провел мощнейшие два боковые, после которых американец едва смог подняться, а после Руис отправился добивать соперника и эффектно отправил его в нокаут.

Энтони Джошуа - Энди Руис

Нет никаких сомнений, что победа Руиса-младшего над Энтони Джошуа является самой значимой в его карьере. Будучи андердогом, он не просто составил конкуренцию звездному чемпиону, но и совершил один из самых громких и неожиданных апсетов в истории бокса.

Заменив попавшегося на допинге Джаррелла Миллера, мексиканец подарил болельщикам на Madison Square Garden и по всеми миру настоящую сенсацию. В третьем раунде Джошуа отправил его в нокдаун и, казалось бы, никакой интриги не будет, но Энди в этой же трехминутке дважды опрокинул чемпиона, чем шокировал весь мир.

Энтони Джошуа не был похож сам на себя, тогда как претендент, уступая в габаритах, продолжал уничтожать британца. Все завершилось в седьмом раунде, когда ЭйДжей снова оказался в нокдауне, и судья зафиксировал досрочную победу Руиса техническим нокаутом. Таким образом, это поражение стало первым в карьере Джошуа, а Энди Руис стал первым мексиканским чемпионом в супертяжелом весе.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.