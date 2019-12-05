Ломаченко в Японии: бокс, машины и встреча с бывшим соперником (Фото)

Новости спорта:Появились первые кадры с пребывания Ломаченко в Токио.

Василий Ломаченко в Токио принял участие в конвенции Всемирной боксерской организации (WBO). В 2019 году именно в Токио (Япония) проходит ежегодная конвенция WBO.

На первых фото видно, что Ломаченко получил приз, встретился с Хорхе Линаресом и посетил автосалон.

Напомним, следующий бой чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко должна принять Европа. Глава Top Rank Боб Арум, который является промоутером украинского обладателя поясов WBC, WBA, WBO, заявил, что его клиент будет проводить поединок за титул абсолютного чемпиона мира точно не в Соединенных Штатах Америки.