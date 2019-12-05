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Четверг, 05.12.2019
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Джошуа пообещал пожать Руису руку, а потом снести ему голову

Джошуа пообещал пожать Руису руку, а потом снести ему голову
14:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Энтони Джошуа заявил, что соскучился по своим поясам.

Британский боксер Энтони Джошуа, бывший чемпион мира в тяжёлом весе, рассказал об ожиданиях в преддверии матча-реванша с Энди Руисом. Второй поединок Руис — Джошуа состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде послезавтра, 7 декабря.

"Соскучился по своим поясам, давно не держал их в руках. Конечно же, я пожму ему руку перед поединком. Однако, как только прозвучит стартовый гонг, я оторву ему голову", — приводит слова Джошуа Sky Sports.

В июне 2019 года 30-летний Руис неожиданно победил ровесника Джошуа и отобрал у него чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Руис провёл 34 боя в профессиональном боксе, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение. На счету Джошуа 23 поединка, в которых он одержал 22 победы (в том числе 21 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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