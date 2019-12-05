"Работаем над новым проектом": Головкин встретился с Роналду

Новости спорта:Криштиану Роналду и Геннадий Головкин провели дружескую встречу.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным в своём "инстаграме".

"Работаем над новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя", — написал Роналду.

Роналду подарил казахстанскому боксёру футболку со своим автографом.

Головкин проведёт следующий поединок в феврале или марте 2020 года против Камила Шереметы.

5 октября Головкин одержал победу в титульном поединке над представителем Украины Сергеем Деревянченко. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин: 114-113, 115-112, 115-112.

На счету 37-летнего Головкина 42 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 40 побед (в том числе 35 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой завершился вничью.