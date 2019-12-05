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Четверг, 05.12.2019
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"Работаем над новым проектом": Головкин встретился с Роналду

"Работаем над новым проектом": Головкин встретился с Роналду
15:01 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Криштиану Роналду и Геннадий Головкин провели дружескую встречу.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фотографию с чемпионом мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным в своём "инстаграме".

"Работаем над новым проектом для DAZN с особенным другом. Рад видеть тебя", — написал Роналду.

Роналду подарил казахстанскому боксёру футболку со своим автографом.

Крошка супертяжа Энди Руиса, которая вдохновила его на чемпионство (Фото)

Головкин проведёт следующий поединок в феврале или марте 2020 года против Камила Шереметы.

 
 
 
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Working on an exciting new project for @daznglobal with a special friend. Great to see you @gggboxing !

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

5 октября Головкин одержал победу в титульном поединке над представителем Украины Сергеем Деревянченко. Бой состоялся в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден". Боксёры провели на ринге все 12 раундов, и победу единогласным решением судей одержал Головкин: 114-113, 115-112, 115-112.

На счету 37-летнего Головкина 42 поединка в профессиональном боксе, в которых он одержал 40 побед (в том числе 35 нокаутом) и потерпел одно поражение, а ещё один бой завершился вничью.

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Криштиану Роналду, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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