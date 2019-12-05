Вспомнить все: Как Руис молотил чемпиона Джошуа в первом бою (Видео)

Новости спорта:Летом 2019 года Энди Руис нанес первое поражение в карьере британцу Энтони Джошуа.

7 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный второй бой между американцем мексиканского происхождения Энди Руисом (33–1, 22 КО) и британцем Энтони Джошуа (22–1, 21 КО).

На кону в бою-реванше будут стоять четыре пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которые в первом поединке 1 июня 2019 года Руис сенсационно отобрал у Джошуа.

Первый бой

1 июня Энтони должен был выйти на ринг против американца Джаррелла Миллера, но тот сдал положительный допинг-тест, и менеджерам Джошуа пришлось искать нового соперника. И тогда на горизонте возник Энди Руис. Он согласился выйти на бой на коротком уведомлении. Шансы мексиканца расценивались крайне невысоко, но он сенсационно победил чемпиона досрочно, в 7-м раунде. Невнятно выглядевший Энтони несколько раз побывал в нокдауне и потерпел первое поражение в своей карьере.