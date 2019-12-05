Британский чемпион дал прогноз на бой-реванш Джошуа - Руис

Новости спорта:Билли Джо Сондерс считает, что Энтони Джошуа возьмет реванш.

Обладатель титула WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс поделился ожиданиями от реванша Энтони Джошуа с чемпионом мира WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

"Я считаю, что Джошуа выйдет в ринг и сделает свою работу. Это очень хороший поединок. Здесь нет гарантий для него, но если он будет слушать тренеров, то победит. Не будет иметь значения, даже если он выиграет с перевесом в одно очко.

Энтони не может позволить себе рисковать в этом бою. Если он не будет выбрасывать комбинации - пусть делает это. Если сделает ставку на свой боксерский интеллект, то победит. Но не нужно играть с Руисом, это может плохо закончиться", - приводит слова Сондерса Boxing News 24.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.