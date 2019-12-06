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Ломаченко получил престижную награду от WBO

Ломаченко получил престижную награду от WBO
09:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук

Новости спорта:Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года.

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации.

Награждение состоялось в Токио на Конвенции WBO. Видео было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

В 2019 году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

На сегодняшний день украинец владеет поясами по трем версиям – WBA, WBO и WBC. В 2020 году Ломаченко может выиграть чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

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Бокс, WBO, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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