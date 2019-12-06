Ломаченко получил престижную награду от WBO

Новости спорта:Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года.

Украинский чемпион мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил награду лучшего боксера 2019 года по версии Всемирной боксерской организации.

Награждение состоялось в Токио на Конвенции WBO. Видео было опубликовано на странице Ломаченко в Facebook.

В 2019 году боксер провел два боя: в апреле он нокаутировал Энтони Кроллу, а в августе по очкам победил Люка Кэмпбелла.

На сегодняшний день украинец владеет поясами по трем версиям – WBA, WBO и WBC. В 2020 году Ломаченко может выиграть чемпионский титул IBF в поединке против победителя боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.