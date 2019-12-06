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"Я доволен": Постол озвучил свой гонорар за бой с Рамиресом

"Я доволен": Постол озвучил свой гонорар за бой с Рамиресом
15:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Виктор Постол рассказал о своем гонораре в поединке с Рамиресом.

Украинский боксер Виктор Постол поделился некоторыми деталями своего будущего боя за два титула чемпиона мира, который должен состояться 1 февраля против Хосе Карлоса Рамиреса.

Виктор Постол, в частности, отметил, что гонорар составит такую же сумму, как и в бою с Кроуфордом. СМИ тогда называли сумму в 675 тысяч долларов.

“Гонорар - это фиксированная цифра. Когда с Кроуфордом я боксировал, то это был PPV, а здесь фиксированная цифра. Этот гонорар такой же, как с Кроуфордом. То есть да, я доволен. 

Блогеры, вот эти ребята, которые в боксе ничего не понимают, говорят, что Постол выйдет чисто за чеком. Если бы это было так, то я бы и не поехал в США готовиться. Зачем мне тратить большие деньги, зачем мне тренеру и промоутеру проценты платить? Если бы я ехал за чеком, то даже нормальные тренировки бы не делал, проиграл бы в третьем-четвертом раунде и забрал бы деньги. Я хочу боксировать и показать, что хочу чего-то достичь. Но, безусловно, каждый боксер получает чеки.

Но также есть и слава, стать чемпионом, поднять флаг Украины, стать чемпионом по двум версиям. Еду готовиться, буду биться до последнего. Так что настроен серьезно”, - цитирует Постола XSPORT.

Постол и Бетербиев проведут бои в Китае

Как сообщалось, 1 февраля в Китае чемпион мира по версиям WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес проведет обязательную защиту титулов в бою против украинца Виктора Постола.

Постол был обладателем пояса WBC в первом полусреднем весе в период 2015-2016 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса, но в следующем бою в июле проиграл титул американцу Теренсу Кроуфорду.

В последнем бою в конце апреля Виктор Постол единогласным решением судей победил Мохамеда Мимуна. После победы над французом он стал официальным претендентом на титул WBC в полусреднем весе.

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