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Беринчик: 2020 год во многом будет решающим для меня

Беринчик: 2020 год во многом будет решающим для меня
18:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинский боксер – о планах на будущее.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик заявил, что следующий год может стать ключевым для его карьеры:

- Обычно все ваши бои завершаются нокаутом для ваших соперников. Но в этом году оба поединка продлились 12 раундов. Полезный опыт?

- Конечно. Вместе это 24 раунда, что меня полностью устраивает. Я как следует продышался, почувствовал, что такое длинная дистанция. Конечно, хотелось выиграть досрочно, но парни попались крепкие и держались до последнего. Есть над чем работать, видны ошибки. Значит, буду становиться лучше и сильнее, понимать, как правильно сгонять вес и как подходить к боям. Нужен еще более серьезный опыт, за ним нужно ехать в США.

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- Это ваши ближайшие планы?

- Да. 2020 год во многом будет решающим для меня. Настроен на большие поединки с боксерами, занимающими топовые места в рейтинге. Так что я буду потрепанным, меня будут бить, потому что эти ребята очень злые и голодные.

- Когда узнаем имя следующего соперника?

- Видимо, уже в начале года. Год будет очень насыщенным. Подготовка, бои…

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