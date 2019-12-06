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Пятница, 06.12.2019
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Де Ла Хойя: У Джошуа не получится кардинально провести работу над ошибками

Де Ла Хойя: У Джошуа не получится кардинально провести работу над ошибками
22:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Известный промоутер оценил шансы боксеров на победу.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя поделился ожиданиями от предстоящего реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом и британской суперзвездой Энтони Джошуа.

Американский промоутер считает, что "Разрушитель" снова победит ЭйДжея и сохранит свои чемпионские титулы.

"Думаю, что результат реванша будет аналогичным. Похоже, что Руис имеет в руках собственный ритм, благодаря чему он станет быстрее и сильнее. Не думаю, что у Джошуа получится кардинально провести работу над ошибками. Все его последние бои мало чем отличались друг от друга.

Как боец, он не заставляет меня думать о том, что он может что-то изменить. Но кто знает? В боксе супертяжеловес с таким ударом может сделать все что угодно. Я просто считаю, что подбородок Руиса гораздо крепче, и по определенным факторам он сильнее", - приводит слова Оскара Boxing Scene.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Следить за событиями этого боя вы можете в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Руис - Джошуа: прошла церемония взвешивания

Несмотря на чемпионский статус мексиканца, букмекеры считают безоговорочным фаворитом Энтони Джошуа. Также вашему вниманию анонс данного поединка и результаты церемонии взвешивания.

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Бокс, Джошуа, Оскар Де Ла Хойя, Бокс новости, Энди Руис.
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