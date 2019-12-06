Усик: Гвоздику не хватило физики

Новости спорта:Украинский боксер Усик вспомнил о поражении Гвоздика.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик поделился мнением о поражении экс-чемпиона мира в полутяжёлом весе Александра Гвоздика от Артура Бетербиева, отметив, что в тренировочном лагере украинца были допущены ошибки.

«Почему он проиграл? Физика. В тренировочном лагере были допущены ошибки, нужно вернуться к той физической работе, которую он делал раньше, когда его хватало на двенадцать раундов. Сложно сказать, в чём конкретно было ошибка — может, в подходе, или рано начал.

Артур Бетербиев — очень сильный парень. У него всё в порядке и в боксе, и с ментальностью. Знаете, он наседает на оппонента. Если сравнить, то это как если бы Жана Беленюка научить боксировать. Примерно то же самое будет. Это будет тяжёлый чувак, который будет бить, и эти удары будут забирать силы. В бою с Бетербиевым нужно было бить два повтора и не оставаться на месте, либо вытягивать на себя и заставлять его работать первым номером», — сказал Усик в интервью, размещённом на его официальном канале в YouTube.