Диллиан Уайт и Вах встретились глазами (Видео)

Новости спорта:Боксеры проведут бой в андеркарде реванша Джошуа - Руис.

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Диллиан Уайт и поляк Мариуш Вах встретились в традиционной битве взглядов перед боем, который пройдет в Саудовской Аравии.

Супертяжеловесы смотрели друг на друга с грозным выражением лица, после чего пожали руки в уважительном ключе. Также боксеры провели церемонию взвешивания, по итогам которой вес Уайта оказался 98,42 кг, а Ваха – 122,47 кг.

Напомним, бой Диллиан Уайт - Мариуш Вах состоится 7 декабря в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Руиса и Джошуа. Ранее Диллиан пожелал удачи своему соотечественнику и заявил о желании встретится с ним в ринге еще раз.