Украинский боксер дал прогноз на бой Поветкин - Хантер

Новости спорта:Владислав Сиренко считает фаворитом россиянина.

Обладатель титула ЕВР в хевивейте Владислав Сиренко высказался касательно грядущего поединка между претендентом на титул WBA Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

"Это будет очень интересный бой. Майкл – непростой боксер, Александр – непростой спортсмен. Они оба очень интересные боксеры.

Я думаю, что, наверное, будет полный поединок, а вот кто выиграет по очкам – это уже сложно спрогнозировать.

Если Поветкин попадет, то выиграет досрочно, однако, если будет вся дистанция – то победит Хантер", - рассказал боец.