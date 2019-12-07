Нурмагомедов будет почетным гостем на бое Джошуа - Руис 2

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов будет следить в Саудовской Аравии за самым главным боем декабря.

Обладатель титула чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов приедет на поединок между владельцем поясов по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энди Руисом и британским боксером Энтони Джошуа.

Также ТАСС утверждает, что российский боец станет почетным гостем. Напомним, что бой пройдет сегодня, 7 декабря, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на открытой арене. Следить за реваншем Джошуа - Руис можно в онлайн-трансляции на нашем сайте.

Гонорары главным участникам вечера бокса в Саудовской Аравии огромные – в сумме британец и американец получат 100 миллионов евро. Причем претендент Энтони Джошуа получит в 7 раз больше Руиса.