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Суббота, 07.12.2019
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Энтони Джошуа - Энди Руис 2: гонорары боксеров

Энтони Джошуа - Энди Руис 2: гонорары боксеров
14:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Энди Руис и Энтони Джошуа проведут сегодня большой бой в Саудовской Аравии.

Стали известны гонорары участников матча-реванша тяжеловесов Энди Руиса и Энтони Джошуа, которые выйдут на ринг в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завтра, 7 декабря. Напомним, в июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа и отобрал у того чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Руис, действующий чемпион мира в тяжёлом весе, заработает за бой $ 12 млн до вычета налогов, а Джошуа — $ 88 млн до вычета налогов, что более чем в 7 раз больше, сообщается в "твиттере" Boxing Kingdom.

Также сообщается, что общая выручка организаторов поединка составит $ 125 млн, в том числе $ 30 млн — от Саудовской Аравии, $ 50 млн — от продажи платных трансляций, $ 25 млн — от стримингового сервиса DAZN и по $ 10 млн — от телевещателей и спонсоров.

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